(Adnkronos) - "Le persone che stanno creando problemi sono quelle che odiano la Spagna, la Francia e l'Italia, e non vengono da questi Paesi". Lo ha dichiarato Donald Trump in un'intervista a Fox News, tornando ad attaccare le politiche europee sull'immigrazione.

"Guardate chi sta entrando nei loro Paesi. Sono persone arrabbiate", ha affermato il presidente americano. "Odiano la loro arte, i loro edifici, odiano tutto della Francia, odiano i francesi, eppure li lasciano entrare", ha aggiunto.

"Ho detto a Macron: stai distruggendo la Francia. Stai lasciando entrare persone che odiano il tuo Paese", ha dichiarato ancora il tycoon , raccontando di aver messo in guardia il presidente francese già all'inizio del suo mandato. "Quando sono arrivato, l'ho incontrato quasi subito e gli ho detto che stava distruggendo la Francia", ha affermato il presidente americano.

NelI'intervista il presidente Usa ha parlato anche dell'Iran, affermando di dover ancora ''prendere una decisione'' e dicendosi incerto sull'opportunità di arrivare a ''un accordo'' o di ''distruggerlo''. Rispondendo a una domanda di Fox News sull'Iran, Trump ha detto: "Devo prendere una decisione: lo distruggo, cosa che sarebbe molto facile da fare, o faccio un accordo? Questa è la decisione'' da prendere. ''Sappiamo cosa sta succedendo a Pickaxe Mountain'', ha aggiunto il tycoon.