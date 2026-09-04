Serie A, oggi Genoa-Como - Diretta
(Adnkronos) - Inizia la terza giornata di Serie A. Oggi, venerdì 4 settembre, il Genoa ospita il Como - in diretta tv e streaming - al Ferraris nel nuovo turno di campionato. La squadra di De Rossi è reduce dalla sconfitta contro la Lazio all'Olimpico e deve trovare ancora i primi punti della sua stagione, mentre il Como ha sbancato il Maradona di Napoli battendo gli azzurri per 2-1.
Nel prossimo turno di Serie A, il Como affronterà il Parma in casa mentre il Genoa ospiterà il Frosinone.
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