(Adnkronos) - Como show al Ferraris. Oggi, venerdì 4 settembre, la squadra di Fabregas ha battuto il Genoa per 4-1 nell'anticipo della terza giornata di Serie A. A decidere la partita la doppietta di Diao, in gol al 30' e al 79', e i gol di Baturina al 25' e di Nico Paz al 40', a ribaltare l'iniziale vantaggio rossoblù firmato da Osmajic al 19'. Con questa vittoria il Como sale momentaneamente al primo posto in classifica raggiungendo quota 7 punti, mentre il Genoa di De Rossi rimane ultimo a zero.

Nel prossimo turno di Serie A, il Como affronterà il Parma in casa mentre il Genoa ospiterà il Frosinone.