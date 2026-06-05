Lautaro Martinez e Bremer - Ipa/Fotogramma

(Adnkronos) - La Serie A ha svelato il suo calendario. Oggi, venerdì 5 giugno, è avvenuto il sorteggio del campionato 2026/27, che si apre subito con big match dalla terza giornata fino alla penultima. Ecco tutti gli incroci tra le big italiane e i derby in programma della prossima stagione: 

 

Terza Giornata: Inter-Napoli; Juventus-Milan 

Quarta giornata: Lazio-Milan 

Quinta giornata: Fiorentina-Napoli, Juventus-Atalanta e Roma-Inter 

Sesta giornata: Como-Roma 

Settima giornata: Juventus-Lazio 

Ottava giornata: Inter-Fiorentina e Napoli-Roma 

Decima giornata: Juventus-Napoli e Milan-Inter 

11esima giornata: Fiorentina-Juventus, Inter-Como e Napoli-Lazio 

12esima giornata: Atalanta-Inter 

13esima giornata: Como-Juventus 

15esima giornata: Lazio-Roma e Napoli-Milan, 

16esima giornata: Roma-Juventus 

18esima giornata: Torino-Juventus 

19esima giornata: Inter-Juventus 

22esima giornata: Milan-Juventus e Napoli-Inter 

24esima giornata: Inter-Milan e Napoli-Juventus 

25esima giornata: Fiorentina-Inter e Juventus-Bologna 

26esima giornata: Inter-Atalanta 

27esima giornata: Torino-Fiorentina 

29esima giornata: Atalanta-Milan e Juventus-Como 

30esima giornata: Torino-Juventus 

31esima giornata: Inter-Roma 

32esima giornata: Milan-Napoli e Roma-Lazio 

33esima giornata: Juventus Fiorentina 

34esima Atalanta-Juventus, Bologna-Fiorentina, Como-Inter, Milan-Lazio e Roma-Napoli 

36esima giornata: Juventus-Inter e Milan-Roma 

37esima giornata: Inter-Lazio e Roma-Como 