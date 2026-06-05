(Adnkronos) - La Serie A ha svelato il suo calendario. Oggi, venerdì 5 giugno, è avvenuto il sorteggio del campionato 2026/27, che si apre subito con big match dalla terza giornata fino alla penultima. Ecco tutti gli incroci tra le big italiane e i derby in programma della prossima stagione:

Terza Giornata: Inter-Napoli; Juventus-Milan

Quarta giornata: Lazio-Milan

Quinta giornata: Fiorentina-Napoli, Juventus-Atalanta e Roma-Inter

Sesta giornata: Como-Roma

Settima giornata: Juventus-Lazio

Ottava giornata: Inter-Fiorentina e Napoli-Roma

Decima giornata: Juventus-Napoli e Milan-Inter

11esima giornata: Fiorentina-Juventus, Inter-Como e Napoli-Lazio

12esima giornata: Atalanta-Inter

13esima giornata: Como-Juventus

15esima giornata: Lazio-Roma e Napoli-Milan,

16esima giornata: Roma-Juventus

18esima giornata: Torino-Juventus

19esima giornata: Inter-Juventus

22esima giornata: Milan-Juventus e Napoli-Inter

24esima giornata: Inter-Milan e Napoli-Juventus

25esima giornata: Fiorentina-Inter e Juventus-Bologna

26esima giornata: Inter-Atalanta

27esima giornata: Torino-Fiorentina

29esima giornata: Atalanta-Milan e Juventus-Como

30esima giornata: Torino-Juventus

31esima giornata: Inter-Roma

32esima giornata: Milan-Napoli e Roma-Lazio

33esima giornata: Juventus Fiorentina

34esima Atalanta-Juventus, Bologna-Fiorentina, Como-Inter, Milan-Lazio e Roma-Napoli

36esima giornata: Juventus-Inter e Milan-Roma

37esima giornata: Inter-Lazio e Roma-Como