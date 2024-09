Senis festeggia i San Cosma e Damiano: il programma

Il paese di Senis si appresta a vivere un fine settimana di festa in onore di San Cosma e Damiano, grazie a un programma ricco di eventi sia religiosi che civili, organizzato dalla Pro Loco e dal Consorzio Due Giare. Le celebrazioni si concentreranno tra venerdì 27 e domenica 29 settembre, e promettono di coinvolgere tutta la comunità, oltre ai visitatori che accorreranno per partecipare a questo evento annuale. La giornata più attesa sarà domenica 29 settembre, quando, a partire dalle 10:30, si terrà la processione per le vie del paese, con la partecipazione delle confraternite della forania di Laconi, del gruppo folk di Senis e accompagnata dalle note di Aurora all’organetto. A seguire, alle 11, la Messa solenne sarà celebrata in onore dei Santi Cosma e Damiano, un momento di grande partecipazione per la popolazione locale, che ogni anno rinnova la propria devozione per i santi protettori. Accanto alle celebrazioni religiose, il programma civile offrirà tre giorni di intrattenimento e svago. Le festività si apriranno venerdì sera, con

