Oristano celebra San Matteo, patrono della Guardia di Finanza

Domani mattina, a Oristano, si terrà una solenne celebrazione in occasione della ricorrenza di San Matteo Apostolo ed Evangelista, patrono della Guardia di Finanza. L’evento, che si terrà presso la cattedrale di Santa Maria Assunta, vedrà la partecipazione delle più alte autorità civili, militari e religiose della provincia, con in testa il Prefetto di Oristano, Salvatore Angieri. La cerimonia religiosa, uno dei momenti più importanti per il Corpo della Guardia di Finanza, sarà presieduta dall’arcivescovo metropolita di Oristano, monsignor Roberto Carboni. Alla Santa Messa parteciperanno anche militari in servizio e in congedo, insieme ai loro familiari. Presenti inoltre le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nonché rappresentanti della Croce Rossa Italiana, testimoniando l’importanza di questa ricorrenza per la comunità e per le istituzioni. La celebrazione di San Matteo rappresenta per la Guardia di Finanza un momento di raccoglimento e riflessione sui valori che ispirano l’operato del Corpo, nato 250 anni fa con il compito di proteggere il patrimonio economico e finanziario del Paese. Un anniversario che quest’anno verrà ulteriormente valorizzato da

