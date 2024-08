Seneghe celebra Manzoni con una rilettura de "I Promessi Sposi"

Il 1° settembre le anteprime a Seneghe della XX edizione del Cabudanne de sos poetas proseguono alla Domo de sa Poesia con la presentazione del libro “Romanzo Popolare. Come i Promessi sposi hanno fatto l’Italia”. Alle ore 19 l’autore Roberto Bizzocchi, studioso di storia d’Italia, docente di Storia moderna all’Università di Pisa, specializzato sui rapporti Stato-Chiesa tra il medioevo e l’età moderna, porterà nel dialogo con Raimondo Cubeddu, la sua interessante e profonda riflessione, meno letteraria e più politica, sul romanzo più importante della letteratura italiana scritto da Alessandro Manzoni, “I Promessi Sposi”. Un’analisi sul ruolo che la sua opera ha avuto nella formazione dell’identità nazionale d’Italia, grazie a un messaggio politico e pedagogico, e a una storia in cui emerge una percezione dell’ingiustizia dei contesti sociali, degli abusi di potere, oltre a una visione piuttosto nuova del ruolo della donna, che per Bizzocchi è tempo di riscoprire. Roberto Bazzocchi si è laureato alla Scuola Normale di Pisa nel 1975 ed è poi stato ricercatore e borsista al Warburg

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

