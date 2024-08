Caldo e afa, le previsioni meteo per Oristano e la Sardegna

Oristano e il resto della Sardegna continuano a essere interessati da un’ondata di calore, secondo le previsioni meteo rilasciate dagli esperti di 3bMeteo . In città, le temperature oscilleranno tra i 22 gradi di minima e i 35 gradi di massima, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge, garantendo una giornata ideale per attività all’aperto, seppur caratterizzata da un caldo intenso. Durante la giornata, i venti saranno moderati, con provenienza da Est al mattino e da Nordovest nel pomeriggio. Il mare sarà quasi calmo, offrendo condizioni favorevoli per chi volesse trascorrere del tempo in spiaggia o dedicarsi ad attività acquatiche. Estendendo lo sguardo al resto della Sardegna, un campo di alte pressioni domina la regione, assicurando condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni su tutta l’isola. Le temperature elevate continueranno a far sentire la loro presenza lungo il litorale occidentale, orientale e meridionale, nonché nelle aree interne settentrionali e meridionali, dove i cieli rimarranno perlopiù limpidi per tutta la giornata.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

