Seneghe, al Cabudanne de sos poetas si parla di rispetto

Il Cabudanne de sos poetas, il festival di poesia di Seneghe e non solo, da sempre attento alle tematiche sociali e dell’inclusione, si interroga nel suo ventesimo anno di età sul tema “Linguaggi”, non solo declinato tra le tante cornici semantiche della poesia, ma anche in quelle del rispetto delle identità e dei diritti delle persone, per una rappresentazione corretta, non stereotipata e senza pregiudizi anche della disabilità. Il 2 settembre Mauro Mottinelli, psicologo sordo, psicoterapeuta e psicopatologo forense sarà ospite delle anteprime alla Domo de sa Poesia, Seneghe, con il suo libro “Non ti sento ma ti ascolto” (Armando Editore, 2021), alle 18:30. Un’opera che lui stesso definisce a metà tra un’autobiografia e una guida a una comunità silenziosa ma colorata, vivace e aperta, che vuole togliere un po’ di polvere dal dibattito sull’inclusione dei sordi. Come la parola errata “sordomuto”, primo dell’infinita serie di pregiudizi che si affrontano nella pubblicazione. Un libro che vuole raccontare una cosa che ancora non è chiara a molti: i sordi possono

