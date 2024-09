Comune di Cabras, ecco come sono stati spesi i soldi pubblici

Il Comune di Cabras ha recentemente reso noti i principali esborsi per il mese di agosto, offrendo una panoramica dettagliata su come vengono allocate le risorse pubbliche. Le informazioni sono disponibili sul sito governativo Soldi Pubblici . Tra le spese più rilevanti, spiccano le opere per la sistemazione del suolo, per le quali sono stati destinati oltre 300.000 euro. Questi fondi sono impiegati per interventi di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, volti a prevenire rischi idrogeologici e garantire la sicurezza dei cittadini. Un’altra voce riguarda il versamento delle ritenute per lo split payment dell’Iva, un meccanismo contabile attraverso il quale il Comune trattiene e versa allo Stato l’Iva sulle transazioni con la Pubblica Amministrazione, che ammonta a circa 155.000 euro. Vi sono poi i pagamenti da regolarizzare, che necessitano di ulteriori verifiche contabili. Questi ammontano a più di 130.000 euro e rappresentano una serie di transazioni che devono ancora essere completate o registrate ufficialmente. Anche l’istruzione è una priorità per il Comune, con quasi 90.000

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie