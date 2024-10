Sedilo, la Guardia di Finanza scopre una raffineria di marijuana

Sedilo è stato al centro di un’operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza. Nei pressi del campo sportivo del paese, all’interno di un’azienda agricola, è stata scoperta una raffineria di marijuana pronta alla lavorazione . Il blitz, che ha coinvolto anche le Fiamme Gialle di Nuoro, Cagliari e Oristano, si è concluso con l’arresto di due uomini, rispettivamente di 48 e 36 anni, originari di Orotelli e Orani. I due, già noti alle Forze dell’Ordine, hanno tentato inutilmente di sfuggire alla cattura. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Oristano, sotto la supervisione del dottor Paolo de Falco. L’attività delle Forze dell’Ordine ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di marijuana: 57 chilogrammi, già pronti per essere immessi nel mercato. Particolarmente significativo è stato il ritrovamento di un sofisticato trimmer, un setaccio automatico a rullo utilizzato per la separazione dei boccioli di marijuana, oltre a quattro ventole di grandi dimensioni destinate all’essiccazione del materiale, numerosi sacchi di carta per il confezionamento, una bilancia elettronica, un gruppo

