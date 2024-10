Lutto a Narbolia, sospesi i festeggiamenti per Santa Reparata

La festa di Santa Reparata, patrona di Narbolia, è stata annullata a causa del lutto per la recente scomparsa di Alessandro Sasso. L’uomo aveva solo 51 anni. La decisione è stata presa congiuntamente dal parroco, don Antonello Angioni, e dal Comitato organizzatore dei festeggiamenti, come gesto di vicinanza e rispetto alla famiglia in lutto. “Lo affidiamo a Maria, Madre di Misericordia, a Santa Reparata e ci stringiamo attorno alla sua famiglia – ha scritto il sacerdote -. D’accordo con la presidente e con il Comitato sospendiamo la festa civile di questa sera. Già quando torna al Padre un compaesano di qualsiasi età é triste, ma se è giovane e ha ancora vita da vivere davanti a sé è ancora più triste. Ci uniamo nel cordoglio e nella vicinanza per questo nostro giovane compaesano”. I funerali di Alessandro si terranno domani pomeriggio, alle ore 16:30, nella chiesa parrocchiale di Santa Reparata. Amici, familiari e conoscenti si uniranno in un momento di ricordo e commemorazione, rendendo omaggio a un uomo strappato

