Sedilo chiude i festeggiamenti di San Costantino con l'Ardia a piedi

L’ottava in onore di San Costantino a Sedilo ha richiamato, come di consueto, una folla numerosa per assistere all’Ardia a piedi. L’evento, seguitissimo, ha visto la partecipazione di centinaia di persone. La manifestazione è stata abilmente condotta da Tore Matta, sa prima pandela, accompagnato dai suoi fidati aiutanti Davide Scarpa e Giuseppe Spiga. Il terzetto ha dato vita a una corsa impeccabile, caratterizzata da una discesa fulminea da su Frontigheddu, superando l’arco e arrivando al santuario con grande agilità e sicurezza. Al termine della corsa, un raggiante Tore Matta ha ricevuto numerosi auguri e complimenti da parte dei presenti. La partecipazione è stata straordinaria, con persone di tutte le età e intere famiglie unite per onorare il santo guerriero. L’Ardia è iniziata alle 7:30 in piazza San Giovanni. I capi corsa hanno ricevuto gli stendardi dal parroco don Maurizio Demartis, guidando poi il vivace corteo, arricchito dalla presenza delle autorità religiose, civili e militari, dei fucilieri sedilesi e della banda musicale di Monastir. Dopo la corsa, i corridori hanno

