Grosso incendio tra Orani e Orotelli, ore di paura nel Nuorese

Un vasto incendio ha colpito l’area tra i comuni di Orani e Orotelli, richiedendo un imponente sforzo di coordinamento e intervento da parte delle forze di soccorso. Le operazioni di spegnimento sono state guidate dal personale della stazione del Corpo Forestale di Orani, con il supporto di numerose unità aeree e terrestri. Gli elicotteri provenienti dalle basi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Farcana, Pula, Villasalto, San Cosimo, Anela e due Super Puma decollati dalle basi CFVA di Fenosu e Alà dei Sardi sono stati fondamentali per il contenimento delle fiamme. L’intervento ha visto anche la partecipazione della pattuglia CFVA di Gavoi e del personale del GAUF (Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco) di Nuoro. Per fronteggiare l’emergenza, sono stati richiesti tre canadair decollati da Olbia e Ciampino, mentre quattro squadre dell’Agenzia Forestas provenienti dai cantieri di Nuoro-Ugolio, Nuoro-Janna bentosa, Orune-Cuccumacchee e Gavoi-San Pietro sono intervenute a terra. Le operazioni di spegnimento aereo sono ancora in corso, mentre le squadre dei

