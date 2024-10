Sedilo, bus Arst deviati per "Zenias de Atonzu": cosa sapere

In occasione della manifestazione “Zenias de Atonzu”, che si terrà a Sedilo, il Comune ha disposto alcune modifiche alla circolazione stradale. Dalle ore 14 di sabato 12 ottobre fino alle ore 24 di domenica 13 ottobre, gli autobus Arst non potranno effettuare fermate in via Carlo Alberto 14 e in Corso Eleonora d’Arborea.

L’iniziativa “Zenias de Atonzu”, pensata per promuovere il patrimonio enogastronomico e culturale del territorio, ha l’obiettivo di far conoscere le tradizioni locali, in particolare quelle legate al cavallo, elemento centrale nella cultura della regione storica del Guilcier. Sedilo, noto per ospitare ogni anno la famosa Ardia di Santu Antinu, torna così protagonista con un evento che celebra la sua storia e il suo legame con le antiche usanze.

Durante l’evento, i visitatori potranno immergersi in un percorso che unisce sapori tipici e tradizioni equestri, scoprendo da vicino le eccellenze del territorio. I partecipanti avranno l’opportunità di degustare prodotti locali e assistere a spettacoli e dimostrazioni legate al mondo del cavallo, elemento identitario di questa comunità.

