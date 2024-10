Raccolta rifiuti e stipendi, tutte le spese del Comune di Bosa

Il Comune di Bosa ha pubblicato un’analisi delle spese principali per il mese di settembre, fornendo un quadro sull’assegnazione delle risorse pubbliche. I dettagli sono consultabili sul portale governativo Soldi Pubblici .

Tra i costi maggiori, spiccano i contratti di servizio per la raccolta rifiuti, che hanno comportato una spesa di 205.060,34 euro. A seguire, 125.959,31 euro sono stati destinati a sussidi e assegni vari, mentre le retribuzioni per il personale a tempo indeterminato hanno raggiunto i 105.751,10 euro.

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, il Comune ha stipulato contratti di servizio per un totale di 97.438,28 euro, mentre altre forme di assistenza sociale hanno comportato un costo di 48.784,43 euro. Altre spese includono contratti di servizio pubblico per 39.705,56 euro, versamenti di ritenute per 39.474,03 euro, e contributi obbligatori per il personale pari a 38.171,29 euro.

Infine, il Comune ha speso 33.249,39 euro per servizi vari non altrimenti classificati, e 27.677,30 euro per versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie