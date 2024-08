Se n’è andato a soli 65 anni, Uras piange Giorgio Comasi

Uras piange con profondo dolore la scomparsa di Giorgio Comasi, venuto a mancare all’età di 65 anni. La notizia è stata annunciata con grande tristezza dalla moglie Donatella, dal figlio Alessio e dalla nuora Ilaria, insieme ai familiari tutti. Uras ricorderà Giorgio Comasi, figura di spicco nella vita sociale e familiare, per la sua generosità, il suo calore umano e l’ineguagliabile dedizione alla famiglia e agli amici. I suoi cari desiderano esprimere un sincero e sentito ringraziamento a coloro che sono stati al suo fianco in questo difficile momento. Un pensiero speciale va al fratello Luciano e alla cognata Maria, e agli amici Paolo e Carla, Lucio e Laura, per il loro costante supporto e la vicinanza dimostrata. I familiari rivolgono un particolare riconoscimento anche al personale dell’Hospice di Oristano, che ha offerto amorevoli cure e attenzioni, accompagnando Giorgio con inestimabile professionalità e compassione. I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 12 agosto, alle ore 17:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, dove sarà celebrata la Santa Messa. In

