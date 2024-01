Scossone nel centrodestra: Alessandra Zedda si candida alla presidenza della Regione

Cagliari

La consigliera di Forza Italia correrà con la lista indipendente Anima di Sardegna

Dopo Alessandra Todde, un’altra donna candidata alla presidenza della Regione. Si è fatta avanti Alessandra Zedda, consigliera regionale eletta con Forza Italia ed ex vicepresidente della Giunta, incarico che ha lasciato nel novembre 2022.

“Sono pronta”, ha dichiarato all’agenzia Ansa, “ho avviato tutti i passi burocratici necessari a presentare la mia candidatura con la lista Anima di Sardegna”.

Al momento Zedda non ha lasciato Forza Italia, ma stamane ha presentato in Consiglio l’adesione tecnica ad Anima di Sardegna. Questo passaggio le consentirà di non dover passare dalla raccolta firme, indispensabile per le candidature indipendenti.

Quella della consigliera regionale è per ora una corsa “da indipendente”, in attesa di capire cosa si deciderà al tavolo del centrodestra. “Mi farebbe cambiare idea solo una proposta di rottura e discontinuità, che scardini gli schemi nazionali di spartizione tra le regioni”, dice ancora all’Ansa, ma avverte: “Io vado comunque”.

Zedda è dunque pronta a sfidare la candidata del campo largo, Alessandra Todde, e l’ex presidente Renato Soru, che nelle scorse ore ha accolto Azione, il partito fondato da Carlo Calenda.

Mercoledì, 3 gennaio 2024