Scossa di terremoto vicino la Sardegna, è la seconda in un mese

Una leggera scossa di terremoto di magnitudo 2.4 sulla scala Richter è stata registrata nella notte nel mar Mediterraneo centrale, vicino la Sardegna. Il sisma, rilevato alle 2:07, è avvenuto a circa 60 chilometri dalla costa di Olbia. Secondo le rilevazioni effettuate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’ipocentro del terremoto è stato fissato a una profondità di 11 chilometri. L’evento sismico, a causa della sua bassa intensità e della distanza dalla terraferma, non è stato avvertito dalla popolazione di Olbia e delle aree circostanti. Non si segnalano quindi danni a persone o cose. Questa scossa fa seguito a un altro evento tellurico registrato lo scorso 20 luglio, quando un sisma di magnitudo 3.6 era stato rilevato nel tratto di mare tra la Sardegna e la Spagna. In quel caso, l’ipocentro era stato individuato a una profondità maggiore, di circa 40 chilometri. Il Mediterraneo centrale è una zona sismicamente attiva, seppur caratterizzata da eventi di bassa intensità che raramente provocano danni. Gli esperti dell’Ingv

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

