Oristano, addio a don Antioco Ledda: l'ultimo saluto nella cattedrale

L’arcidiocesi di Oristano è in lutto per la scomparsa di don Antioco Ledda. Il sacerdote era ricoverato da qualche tempo all’hospice. Era originario di Suni, aveva 82 anni, era sacerdote dal 1970, anno in cui fu ordinato a Oristano, in Cattedrale, da monsignor Sebastiano Fraghì. Appena ordinato, fu nominato viceparroco nella parrocchia di San Sebastiano a Oristano per poi proseguire, sempre come vice parroco, per dieci anni, sino al 1983 nella parrocchia di San Giuseppe lavoratore. La prima esperienza da parroco ad Ardauli, dal 1983 al 1993, poi il trasferimento a Desulo dove fu parroco sino al 1997. Le ultime tre comunità da lui guidate come parroco sono state quelle di Baratili San Pietro, Zeddiani e Riola Sardo, quest’ultima sino al 2017. Fino a quando la malattia gliel’ha concesso, era collaboratore nella parrocchia di San Giovanni evangelista. La sua grande passione, oltre la Pastorale, fu la Liturgia che insegnò per decenni all’Istituto di Scienze religiose prima e all’IPFT poi, dove aveva tenuto un corso anche l’anno scorso. Competente, brillante

