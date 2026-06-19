(Adnkronos) - Una collisione tra due treni si è verificata oggi, venerdì 19 giugno, nell'area di Bedford, a nord di Londra. Lo riferisce la British Transport Police, citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'eliambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in aree a rischio (Hazardous Area Response Team), mentre l’East of England Ambulance Service ha classificato l’episodio come major incident.

Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona, in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte.

Il sindacato britannico Rail, Maritime and Transport ha riferito che ci sono "feriti gravi" tra il personale di bordo e i passeggeri. "Il pensiero di tutto il sindacato è rivolto alle persone coinvolte e continuiamo a monitorare la situazione", ha aggiunto il portavoce del sindacato, citato dai media britannici.