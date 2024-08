Un camper con a bordo turisti slovacchi è stato coinvolto in uno scontro frontale con un camion, causando feriti gravi. Quattro persone del camper sono state trasferite d’urgenza all’ospedale di Olbia, tra cui due giovani di 11 e 14 anni, una delle quali ha subito una frattura del femore. L’incidente si è verificato intorno alle 10:30, sulla strada statale 125, nei pressi di Casagliana, a Olbia.

La situazione è risultata particolarmente critica per il conducente del camion, rimasto intrappolato tra le lamiere. I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti prontamente per liberarlo, ma al momento del soccorso l’uomo era in arresto cardiaco e le sue condizioni sono apparse estremamente preoccupanti.

In soccorso è arrivato anche l’elisoccorso del 118-Areus, che ha trasferito il padre delle bambine, anch’egli in condizioni critiche, all’ospedale. Le cause del sinistro sono ancora in fase di investigazione e la Polizia Stradale sta conducendo le indagini per determinare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.