Grande successo a Mogoro per la Fiera dell'artigianato artistico

Poco meno di 2.000 persone hanno visitato la Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna a Mogoro, dall’inaugurazione il 26 luglio fino alla scorsa domenica, 4 agosto. Gli incassi registrati ammontano a circa 48 mila euro, comprendendo sia i biglietti venduti che i pezzi acquistati. Soddisfatta l’amministrazione comunale di Mogoro, guidata dal sindaco Donato Cau, che anche quest’anno ha costruito intorno all’evento-Fiera un cartellone di iniziative per l’Estate Mogorese: 25 gli appuntamenti in programma, dalla danza alla musica, alla letteratura, alle manifestazioni enogastronomiche. “Per la nostra amministrazione non è un semplice cartellone di appuntamenti – sottolinea l’assessore della Cultura, Alex Cotogno -, ma un altro modo di fare aggregazione, di fare e sentirsi comunità. Ogni evento è pensato come momento di aggregazione e condivisione, tra cittadini e tra cittadini e turisti. Siamo fermamente convinti che i paesi prosperino grazie alla cultura e l’auspicio è che anche questa Estate mogorese, come negli anni scorsi, riesca a soddisfare interessi diversi e per tutte le età”. Anche quest’anno si terrà la cerimonia di consegna

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie