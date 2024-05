Cronaca Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine

Due dei veicoli coinvolti nell'incidente di stamane lungo la Statale 130

Decimomannu

È di tre feriti mandati in ospedale con codice rosso, tra cui una bambina, il bilancio di un brutto incidente in cui stamane sono rimaste coinvolte tre auto. Uno dei veicoli si è ribaltato.

È successo poco prima delle 7 lungo la Statale 130, all’altezza dello svincolo per Decimomannu.

I feriti sono stati trasferiti in ambulanza al Pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli da rimuovere e le forze dell’ordine per controllare il traffico.

Mercoledì, 29 maggio 2024

