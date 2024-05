Oristano

La Costa Pacifica aveva dovuto rinunciare allo scalo a Olbia per problemi di pescaggio?



Alle 24 della scorsa notte la nave da crociera Costa Pacifica ha mollato gli ormeggi e ha lasciato la banchina Riva Nord del porto industriale di Oristano-Santa Giusta, puntando verso Palma di Maiorca per il prossimo scalo nel suo tour del Mediterraneo.

In Sardegna la meta originaria per la nave della compagnia Costa non era l’Oristanese, ma lo scalo di Olbia. Il cambio di destinazione – anche se non è stato spiegato con comunicazioni ufficiali – probabilmente è dovuto a dubbi sulla profondità in alcuni tratti del canale di accesso al porto gallurese: la Pacifica è la nave con il pescaggio maggiore nella flotta Costa e ha bisogno di almeno 9,5 metri per non rischiare di incagliarsi. È verosimile che qualcuno abbia deciso di non rischiare, ed ecco il trasferimento a Oristano, con un porto che sul fronte della sicurezza e dell’accessibilità offre ampie garanzie.

Le caratteristiche tecniche e le potenzialità dello scalo di Oristano-Santa Giusta sono state rimarcate anche ieri da Valeria Mangiarotti, responsabile marketing dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna, e dal comandante della Capitaneria di porto di