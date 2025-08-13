Scontro tra auto e moto nel Pavese, tre morti a Cassinino

(Adnkronos) - Incidente mortale tra un'automobile e un motoveicolo sulla ex statale 35, località Cassinino, tra Pavia e Borgarello. Tre le vittime. Non risultano altri passeggeri coinvolti. Lo rende noto la Polizia Locale di Pavia.

Secondo una prima ricostruzione, si è verificato uno scontro frontale tra una Mazda e uno scooter con due persone a bordo che, secondo i media locali, sono stati sbalzati e sono finiti nel Navigliaccio, annegando.

