Scontro social nel centrosinistra sulla presidente Todde

La coalizione che sostiene la governatrice Alessandra Todde è al centro di un acceso scontro sui social. Roberto Capelli, portavoce di La Base, ha criticato pubblicamente la presidente in un post su Facebook. L’esponente del centrosinistra ha dichiarato che nei primi tre mesi di governo, Todde ha deluso e tradito tutte le aspettative in termini di azione politica, cambiamento del metodo e scelte di merito. Ha inoltre affermato che la governatrice ha superato il “mercato” degli incarichi e delle consulenze clientelari delle passate legislature, disattendendo l’impegno a privilegiare competenza e merito e a salvaguardare la spesa pubblica. Capelli ha anche chiesto scusa a coloro che gli avevano chiesto consigli sul voto.

La risposta dei capigruppo del Campo Largo in Consiglio regionale non si è fatta attendere. Il Movimento 5 Stelle, il partito della governatrice, ha interpretato il messaggio di Capelli come un attacco personale a Todde. Il capogruppo del M5S, Michele Ciusa, ha sottolineato l’importanza di restare uniti all’inizio della legislatura, definendo i giudizi di Capelli pretestuosi e inaccettabili per la maggioranza.

