Oristano, eseguiti i primi interventi di valvuloplastica aortica

Per la prima volta, nella sala di Emodinamica dell’ospedale San Martino di Oristano, sono stati eseguiti quattro interventi di valvuloplastica aortica. Questa terapia palliativa si destina ai pazienti affetti da stenosi valvolare. Si applica quando la chirurgia tradizionale o l’impianto valvolare aortico (Tavi) non risultano praticabili, sia in via definitiva che a breve termine. “Si tratta di una terapia riservata a pazienti estremamente complessi, che presentano un’ostruzione alla fuoriuscita del sangue dal cuore e continuano ad avere sintomi invalidanti anche dopo la terapia farmacologica – spiega il direttore della struttura di Emodinamica Stefano Mameli, che ha effettuato gli interventi, coadiuvato dai colleghi Maria Letizia Stochino e Valerio Mureddu e dall’equipe infermieristica -. In questi pazienti interveniamo dilatando l’orifizio valvolare aortico, migliorando così la capacità del cuore di pompare il sangue in tutto l’organismo”. Il team medico ha eseguito gli interventi su pazienti ultranovantenni che non potevano candidarsi alle terapie tradizionali. “Nello specifico – chiarisce il dottor Mameli – queste procedure sono state realizzate su una paziente in attesa dell’impianto

