Sciopero dei trasporti in Sardegna, le fasce orarie più a rischio

Lunedì sarà una giornata complicata per i pendolari, a causa dello sciopero di otto ore indetto dalle principali sigle sindacali del settore dei trasporti della Sardegna. Le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugi Fna hanno confermato l’adesione alla seconda azione di sciopero nazionale, già proclamata dalle loro controparti nazionali, coinvolgendo tutto il personale operante nei diversi settori dei trasporti pubblici in Sardegna. Lo sciopero interesserà vari comparti, tra cui quello automobilistico, ferroviario e metrotranviario Arst . Per il personale viaggiante del settore automobilistico, l’astensione dal lavoro inizierà alle ore 16 e si protrarrà fino alle 23:59, coinvolgendo tutte le sedi territoriali. Nel settore ferroviario, invece, il personale come assuntori e guardabarriere interromperà il servizio in due fasce orarie: dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 22. Lo stesso schema sarà seguito anche dal personale metrotranviario, con leggere variazioni negli orari a seconda della sede territoriale: a Cagliari, lo stop sarà dalle 11 alle 12:30 e dalle 16 alle 22:30, mentre a Sassari dalle 10:30 alle 12:30

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie