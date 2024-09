Oristano, dai sindaci un sì alla transizione energetica

“Siamo favorevoli alla transizione energetica, ma siamo contrari a ogni forma di speculazione ed a scelte calate dall’alto che non tengano conto delle posizioni delle comunità e delle istituzioni locali”. I sindaci della provincia di Oristano sono uniti nel ribadire la posizione delle loro comunità contro i pericoli della speculazione legata ai progetti sugli impianti di produzione energetica. All’invito del primo cittadino del capoluogo, Massimiliano Sanna, hanno risposto una ventina di sindaci che nel salone del Seminario Tridentino si sono confrontati sulla strategia migliore da mettere in campo per contrastare quella che è stata definita una invasione della speculazione. Il sindaco Sanna ha aperto il dibattito invitando tutti a trovare una linea condivisa “a cominciare dall’individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee. I tempi che ha imposto la Regione sono troppo stretti e le strutture tecniche dei comuni non sono in grado di fornire le risposte richieste”. Una valutazione condivisa da tutti, sia pure nella consapevolezza che i processi se non sono governati vengono imposti e si

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

