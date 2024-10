Sciopero dei trasporti in Sardegna, disagi con l'Arst a Oristano

Il 5 ottobre, anche a Oristano, è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, che creerà disagi alla mobilità. La segreteria regionale Orsa Trasporti Autoferro Tpl ha aderito alla protesta proclamata dalle segreterie nazionali, coinvolgendo il personale viaggiante e amministrativo. Lo sciopero riguarderà sia il settore automobilistico che quello ferroviario e metrotranviario, con un’interruzione dei servizi per tutta la giornata. Il personale viaggiante del settore automobilistico, così come quello ferroviario, compresi gli assuntori e i guardabarriere, si asterrà dal lavoro in tutte le sedi territoriali. Lo stesso avverrà per il personale che opera nel settore metrotranviario nelle città di Cagliari e Sassari. Anche il personale amministrativo e quello degli impianti fissi parteciperanno alla protesta, con un’astensione dal lavoro di 24 ore. Tuttavia, l’Azienda Regionale Sarda Trasporti ( Arst ) garantirà il servizio durante le fasce orarie di garanzia previste dalla legge. Per il settore automobilistico, il servizio sarà garantito dalle 6 alle 9:29 e dalle 13:30 alle 15:59, mentre per il settore ferroviario le

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie