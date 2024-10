Ascot, le aperture di ottobre a Villaurbana

Nel mese di ottobre, l’Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale (Ascot) di Villaurbana offre ai cittadini dei comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia l’opportunità di accedere a servizi medici durante turni prestabiliti. La struttura, situata in via Ottorino Angius, numero 5, sarà operativa il 4 ottobre, così come i giorni 9 ottobre, 16 ottobre, 23 ottobre e 30 ottobre, sempre dalle ore 8:30 alle 13:30. Questo servizio consente ai residenti, in assenza del proprio medico di famiglia, di ricevere visite mediche, prescrizioni urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici e altre prestazioni sanitarie essenziali. Attualmente, nella provincia di Oristano sono attivi 33 Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale (Ascot), dislocati nei comuni di Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Pompu, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Seneghe, Sennariolo, Simaxis, Siris, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaurbana e Zeddiani. Questi ambulatori rappresentano un importante punto di riferimento per i cittadini che, in assenza di un

