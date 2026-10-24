(Adnkronos) - Nuove scintille a Ballando con le stelle tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto. Dopo lo scontro accesso della scorsa puntata, quando il maestro di ballo aveva accusato il giurato di parlare a sproposito e di non capire nulla di danza, il confronto si è riacceso anche questa sera. A intervenire sul caso è stato nuovamente Alberto Matano, che ha ribadito la propria posizione in difesa di Mariotto.

"Io non capisco questa polemica, io ho solo detto una cosa che rivendico, ossia non è giusto né gentile dire a una persona che sta qui da 21 anni che non capisce niente", ha chiarito Matano, tornando sulle parole di Pernice della scorsa settimana. Il ballerino, tuttavia, non ha fatto un passo indietro e ha ribadito la sua posizione. La tensione poi è esplosa quando ha preso la parola Guillermo Mariotto.

Dopo aver rivolto i complimenti alla concorrente e alla performance, il giurato ha avuto un nuovo botta e risposta con il maestro di ballo, inizialmente con toni ironici, poi però è degenerato. "Ma riesci a stare zitto? Io stavo per farvi 10 e invece tu", ha replicato Mariotto. Immediata la replica di Pernice: "E non me lo dare, va bene così. Il tuo voto non ci interessa, dacci zero, è uguale per noi". Parole che hanno fatto perdere la pazienza al giudice che si è mostrato irritato dalla "presunzione" del ballerino. "Oddio, ma sei davvero maleducato, sei fuori luogo. Basta, basta davvero. Stavo facendo i complimenti e tu te ne esci così. Non spiegarmi il perché, non mi interessa niente. Stai zitto, fai più bella figura se stai zitto", ha replicato Mariotto.

Il maestro ha provato a parlare esprimendo il suo punto di vista, ma il giurato ha continuato a interromperlo, ripetendogli di "stare zitto". Nonostante le polemiche, la coppia ha ricevuto i complimenti dagli altri giurati, ottenendo un totale di 39 punti, il voto più alto al momento dell'edizione.