Come scegliere il climatizzatore per casa?

Tutto dipende da quanti ambienti vanno raffrescati, da esigenze personali e dal tipo di uso che si fa del condizionatore d’aria



Climatizzatore portatile o fisso? Con tecnologia inverter oppure on-off? Dalla potenza necessaria ai metri quadri da rinfrescare, gli aspetti di cui tener conto quando compriamo un climatizzatore non sono certo pochi.



Al di là di quelli che sono gli aspetti da valutare per la scelta di un climatizzatore, prima di prendere una decisione definitiva suggeriamo di chiedere il parere di un esperto così da verificare se per ottenere un risultato migliore non sia il caso di progettare un impianto personalizzato. Infatti tale soluzione – proposta anche su idraulico-cagliari.it, portale attivo nel settore in provincia di Cagliari – spesso consente di risparmiare cifre considerevoli sui costi energetici e climatizzare al meglio i vari ambienti della casa.



Detto questo, proviamo a capire quali sono le considerazioni da fare prima di comprare e (far) installare un climatizzatore casalingo.



Scegliere un climatizzatore: le cose da sapere (e da prendere in considerazione)

Come accennato, prima di acquistare un climatizzatore bisogna capire se può essere più utile un modello fisso o un modello portatile: entrambe le soluzioni hanno pro e contro.



I climatizzatori fissi, costituiti da un’unità fissa più un motore esterno (oppure senza unità esterna), hanno il vantaggio di essere molto efficienti e (spesso) silenziosi. Possono rinfrescare con efficacia anche ambienti medio grandi, ma per installarli servono lavori di muratura invasivi e costosi.



Di contro, i condizionatori portatili hanno l’indubbio vantaggio di essere molto pratici: possono essere spostati da una stanza all’altra e non richiedono lavori di muratura. L’efficacia, però, è inferiore ai condizionatori fissi, soprattutto perché è necessario espellere l’aria calda dalla finestra attraverso un tubo: ovviamente, a meno di forare il vetro per collegare il tubo, si dovrà tenere la finestra parzialmente aperta, rendendo meno efficace il raffrescamento.

Un altro aspetto da considerare è la capacità di raffreddamento di un climatizzatore, misurata in BTU (British Thermal Units). Per determinare la capacità adeguata, bisogna calcolare che 340 BTU raffreddano un metro quadro di casa. Quindi, la formula per la capacità di raffreddamento è questa:

340 (BTU/h) x mq da raffrescare

Sono dunque fondamentali le dimensioni della stanza (o delle stanze) in cui verrà installato il climatizzatore, oltre a fattori quali l'isolamento termico, l'esposizione solare e la quantità di persone che “abitano” la stanza.

Altra valutazione di primaria importanza, l’efficienza energetica: chiaramente, meglio scegliere un climatizzatore di ultima generazione, che garantisca allo stesso tempo un alto livello di efficienza energetica e consumi limitati. Il marchio Energy Star sottolinea che l'apparecchio soddisfa gli standard di efficienza energetica. E a proposito di consumi, è consigliabile scegliere un condizionatore con sistema inverter, che consente un’efficacia maggiore e un risparmio energetico marcato rispetto ai “vecchi” on-off.

Se gli ambienti della casa sono grandi oppure c’è la necessità di raffrescare l’intera casa, meglio optare per un condizionatore fisso multisplit.



Non va poi trascurato il rumore, un fattore da prendere in considerazione soprattutto se c’è la volontà di accendere il condizionatore nelle camere da letto o in stanze in cui si studia o si lavora. Le specifiche tecniche permettono di conoscere i livelli di rumore secondo quanto dichiarato dal produttore.



Infine, sono da valutare le funzionalità aggiuntive, per esempio la modalità di deumidificazione, la regolazione automatica della velocità della ventola, il controllo remoto (anche da app) me la programmazione. Le ultime generazioni di condizionatori offrono molte funzioni, ma occorre capire se possono essere utili oppure no.



In conclusione



L’estate, le temperature alte, il caldo-umido rendono spesso necessaria l’installazione di un condizionatore, fisso o portatile, inverter o con sistema on-off. Prima di scegliere il modello di climatizzatore, è bene prendere in considerazione le dimensioni degli ambienti, eventuali esigenze specifiche e il budget a disposizione.

Ogni tipo di ambiente, ogni casa ha le sue precise caratteristiche: a tal proposito, potrebbe essere utile consultare un elettrotecnico esperto, che sappia indirizzare all’acquisto del miglior climatizzatore.