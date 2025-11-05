Sei arresti tra Bari e Foggia. A dare esecuzione alle misure cautelari personali in carcere dalle primissime ore di stamattina i finanzieri: "Sono indagati, a vario titolo, per il reato di scambio elettorale politico mafioso, estorsione e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo", fa sapere in una nota la procura di Bari.

Nell'ambito dell'inchiesta risulta indagato Nicola Bonasia, sindaco di Modugno, in provincia di Bari.

L’operazione è l’epilogo di indagini, coordinate dalla stessa procura ed eseguite dal Gico del Nucleo Pef Bari con il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, dalle quali, secondo gli inquirenti, sarebbe emerso un "accordo, per le elezioni amministrative del giugno 2020 nel Comune di Modugno, tra esponenti di spicco della criminalità organizzata barese - clan Parisi - ed attori della politica locale candidati in quella tornata elettorale" e "diversi episodi estorsivi perpetrati da un imprenditore del foggiano, ai danni di imprenditori agricoli, sfruttando la caratura criminale di uno dei medesimi esponenti del clan".

In particolare è stato accertato come un candidato nelle elezioni al Consiglio comunale nella tornata elettorale del 2020, poi effettivamente eletto, abbia 'acquistato' voti da esponenti del clan Parisi del quartiere Japigia del capoluogo in cambio di denaro e della disponibilità a soddisfare le esigenze del gruppo mafioso. Inoltre avrebbe fatto da tramite in occasione del ballottaggio, per procacciare voti al candidato sindaco, poi eletto allo stato attuale indagato e non colpito da misura personale), in cambio della promessa, poi mantenuta, di garantire l’assunzione ad un affiliato, il quale si è personalmente impegnato a procurare le preferenze. Secondo quanto accertato il candidato consigliere comunale avrebbe perseguito l’obiettivo di fare rapidamente e a tutti i costi “carriera politica”.

Risultano indagate dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo pugliese, nello stesso ambito, altre cinque persone (tra cui un consigliere comunale già coinvolto nel primo filone di inchiesta) che si sarebbero incontrati in un summit, tenutosi nell’abitazione di uno degli esponenti di vertice del clan Parisi del capoluogo regionale, al fine di stringere un accordo relativo alla tornata elettorale per le europee del 2024.

L’intesa, in questo caso, si sarebbe concretizzato nell’impegno a reperire voti, dietro la corresponsione di denaro agli esponenti della organizzazione criminale, a beneficio di un candidato risultato ignaro dell’intesa ed estraneo ai fatti. Inoltre gli inquirenti hanno accertato come un imprenditore del foggiano, che opera principalmente nel settore della commercializzazione di prodotti per l’agricoltura, sfruttando la caratura criminale dell'esponente di vertice del clan Parisi e di due suoi presunti complici, abbia recuperato o tentato di recuperare dalle proprie vittime, tutti imprenditori agricoli, alcuni crediti derivanti dalla sua attività commerciale, minacciandole di “tagliare” il loro raccolto se non avessero onorato i debiti contratti e garantendo, successivamente, il 50% del denaro riscosso al mafioso.

E' stato documentato, secondo gli investigatori, che l'imprenditore e il presunto esponente mafioso, unitamente a un terzo pregiudicato, avrebbero detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo. I provvedimenti cautelari restrittivi sono stati emessi dal gip del tribunale di Bari su richiesta della Procura. Quest'ultima definisce "perniciosissima" la commistione tra interessi politici e mafiosi, che "sovente, come nello specifico caso, mina il regolare svolgimento delle tornate elettorali ed inquina la libertà di voto costituzionalmente prevista, nonché al fenomeno delle estorsioni, odiosa pratica criminale perpetrata da soggetti senza scrupoli che, facendo leva sulla propria o altrui fama criminale, mirano ad ottenere soldi facili, sfruttando lo stato di debolezza delle proprie vittime e non esitando al ricorso alla violenza e alle minacce per far valere le proprie ragioni".