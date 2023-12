Sbalzato dalla moto dopo lo scontro con un’auto: al pronto soccorso in codice rosso

Arborea

Il ferito è un carabiniere della compagnia di Oristano

Un carabiniere di 43 anni in servizio al Nucleo radiomobile della Compagnia di Oristano, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 49.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con la strada consortile per il porto industriale. Secondo quanto è stato accertato dalla polizia stradale, il militare era in sella a una moto e proveniva da Arborea. Dal porto arrivava invece una Fiesta, guidata da una donna. Sembra che l’automobilista abbia visto la moto solo all’ultimo momento.

L’urto è stato violento. Il carabiniere sbalzato dalla moto è ha fatto un volo di alcuni metri e la moto è finita nella cunetta.

Il ferito è stato soccorso e trasferito in codice rosso al San Martino. Non ci sono notizie precise sulle sue condizioni ma non corre pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Laconi.