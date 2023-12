Babbo Natale arriva a Solarussa: festa e incontro con i bambini a Casa Sanna

Questo pomeriggio un altro appuntamento per “Aspettando il Natale”

Nonostante i grandi impegni per gli ultimi preparativi in vista del lungo viaggio in slitta intorno al mondo, oggi Babbo Natale farà un salto anche a Solarussa per incontrare i bambini.

Inserito nel calendario di “Aspettando il Natale”, l’appuntamento è per le 16 nei locali di Casa Sanna.

I più piccoli passeranno alcune ore spensierate, con tanti giochi e intrattenimenti a cura del baby parking L’Isola dei sogni di Giulia Spanu. Tra palloncini, bolle di sapone, trucchi colorati e una gustosa merenda in compagnia, alla fine farà il suo ingresso nella sala il tanto atteso Babbo Natale.

La manifestazione “Aspettando il Natale” è organizzata dal Comune di Solarussa con la Pro loco, la parrocchia, diversi comitati e associazioni locali.

