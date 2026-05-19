Anche a Cagliari, come nelle altre grandi città italiane, nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. Bambini, bambine e adolescenti che vivono nelle aree vulnerabili sono più esposti al rischio di povertà e di dispersione scolastica e hanno minori opportunità di accesso a spazi verdi e servizi ricreativi, con conseguenze sulle possibilità di futuro di ciascuno/a di loro. È quanto emerge dalla ricerca "I luoghi che contano" pubblicata oggi da Save the Children.
A Cagliari quasi 1600 minori (1.588), il 9,3%
del totale degli 0-17enni residenti in città, vive in un'area di
disagio socioeconomico urbano (ADU). Nelle aree vulnerabili dei
capoluoghi delle città metropolitane si registra in media una
maggiore concentrazione di 0-17enni rispetto alla media del comune
(il 16,7% della popolazione contro il 14,8%). A Cagliari si osserva
l'opposto, la quota di 0-17enni nelle aree vulnerabili (10,8%) è
leggermente inferiore rispetto alla media del comune (11,2%).
In queste aree - 5 individuate dall'Istat nel
capoluogo sardo - il 42,2% delle famiglie vive in povertà relativa
(+20,1 punti percentuali rispetto alla media dell'intero
comune).
Quasi uno studente delle scuole secondarie di
primo e secondo grado su 5 (il 18,9%) ha abbandonato la scuola o
ripetuto l'anno scolastico, una percentuale quasi doppia rispetto
al 9,7% della media dell'intero comune; il 21,9% di chi frequenta
l'ultimo anno delle medie è a rischio dispersione implicita (11,8
punti percentuali in più della media del comune del 10,1%); oltre
un terzo dei 15-29enni (34,9%) non studia e non lavora, rispetto al
21,2% della media del comune (+13,7 punti percentuali).
"Centoquarantaduemila bambine, bambini e
adolescenti in Italia vivono nelle periferie fragili delle grandi
città, dove spesso sono costretti a confrontarsi con gravi
disuguaglianze socioeconomiche e territoriali....