Sassari, entra nella sede del 118 e uccide soccorritore a colpi di pistola

(Adnkronos) - Un soccorritore del 118 di 51 anni è stato ucciso con alcuni colpi di pistola esplosi da una persona che poi si è data alla fuga. L'omicidio è avvenuto a Buddusò, in provincia di Sassari. La vittima, Mario Pusceddu, prima delle 23 ha aperto la porta della sede del 118 ed è stato ucciso: a indagare i carabinieri del comando provinciale di Sassari. Secondo quanto ricostruito, Pusceddu e i suoi colleghi stavano cenando quando l'assassino, giunto alla porta, lo ha chiamato per nome e lo ha ucciso, per poi allontanarsi a piedi.

