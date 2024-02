Oristano

Su componidoreddu fa centro con su stoccu

Quattro stelle per la Sartigliedda 2024 corsa oggi a Oristano e organizzata dalla Pro loco. Una corsa seguita da migliaia di persone che oggi non solo volute mancare all’appuntamento in via Duomo.

Tra gli applausi più calorosi quelli a su componidoreddu Luca Piras che infilzato la stella in chiusura, impugnando su stoccu.

Prima di lui in ordine le stelle infilzate da Elio Sanna, Giulia Atzei e Nicolò Pisu.

In chiusura una bellissima “remada” de su componidoreddu Luca Piras.

I bravi piccoli cavalieri del Giara oristanese hanno saputo dare spettacolo.