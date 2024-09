Sartiglia, in arrivo fondi per la pista di Cort’e Baccas

Dalla Giunta Sanna arrivano 45 mila euro e un progetto per l’adeguamento della pista di Cort’e Baccas. Ieri, l’esecutivo comunale ha deliberato il prelevamento dal fondo di riserva per finanziare l’intervento. L’obiettivo è risolvere il problema di sicurezza dell’impianto, che negli ultimi anni ha fortemente condizionato le prove dei cavalieri della Sartiglia. “Comune, Fondazione Oristano e Associazione Cavalieri si sono confrontati più volte su questo tema e insieme hanno individuato la soluzione più adatta a risolvere il problema – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. Attraverso questo stanziamento potremo consentire alla pista di rispettare l’ordinanza Martini e soddisfare gli standard di sicurezza stabiliti per le piste di allenamento. I lavori dovrebbero iniziare nelle prossime settimane e concludersi abbastanza velocemente consentendo ai cavalieri di prepararsi al meglio e di effettuare regolarmente le selezioni in vista della prossima Sartiglia”. “Il progetto riguarda essenzialmente la messa in sicurezza dello steccato della pista di Cort’e Baccas – precisa l’assessore alla Cultura Luca Faedda -. La pista si snoda su un tracciato di 820

