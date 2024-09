Ascot, cambiano gli orari in diversi paesi dell'Oristanese

L’Asl 5 di Oristano ha comunicato le variazioni degli orari di apertura degli ambulatori straordinari di comunità territoriale (Ascot) per la settimana dal 9 al 14 settembre. Questi ambulatori, dislocati in diverse località della provincia, offrono un supporto prezioso ai cittadini che non dispongono di un medico di famiglia, garantendo loro accesso a visite mediche e ad altre prestazioni sanitarie essenziali. Per quanto riguarda gli Ascot specifici, l’ambulatorio di Pompu, situato in Piazza Capitano Leo, sarà operativo lunedì 9 settembre dalle 14 alle 19. Questo stesso giorno, anche l’Ascot di Santu Lussurgiu, in via degli Artigiani, aprirà le sue porte ai cittadini dalle 14 alle 19, mentre giovedì 12 sarà accessibile dalle 8:30 alle 13.30. A Samugheo, l’ambulatorio straordinario, in via della Pace 1, sarà invece disponibile giovedì 12 settembre, dalle 10 alle 14. L’Ascot di Terralba, che si trova in via Napoli 3, presenta un orario più esteso e articolato. I cittadini potranno recarsi all’ambulatorio in diversi momenti della settimana:

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie