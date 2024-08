Sardegna, via alla raccolta firme per la proposta di legge Pratobello

Prosegue nei vari comuni della Sardegna la raccolta di firme per sostenere la proposta di legge “Pratobello”, iniziata nelle scorse ore. L’iniziativa mira a contrastare le speculazioni e l’invasione nel settore delle energie rinnovabili, un problema sempre più sentito nella regione. A partire da ieri, i cittadini sardi possono recarsi presso i comuni di residenza per firmare la proposta. Questa campagna è stata lanciata da un gruppo di sindaci locali, con in testa Pasquale Mereu, il sindaco di Orgosolo, che è il principale promotore dell’iniziativa. La proposta di legge “Pratobello” rappresenta una risposta diretta alla moratoria approvata dalla Regione Sardegna, che secondo i sindaci verrà “contestata dallo Stato”. I primi cittadini, preoccupati che la moratoria regionale possa non reggere di fronte alle sfide legali, hanno deciso di avanzare questa nuova proposta, ritenendola una soluzione “più efficace” per tutelare il territorio e i cittadini dalle speculazioni nel settore delle energie rinnovabili. La raccolta firme sarà fondamentale per dare voce ai cittadini sardi e per dimostrare il

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

