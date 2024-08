Oristano, nella scuola materna il nuovo impianto di climatizzazione

Con una spesa di 49mila euro il Comune di Oristano ha realizzato il nuovo impianto di climatizzazione della scuola materna di via Lanusei. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Technology service di Simaxis. “Risolviamo un problema che ha condizionato l’attività dell’istituto – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. La mancanza di un impianto di climatizzazione e le elevate temperature raggiunte durante il periodo estivo all’interno degli ambienti di lavoro più volte hanno condizionato il regolare svolgimento dell’attività lavorativa a causa del mancato raggiungimento del comfort climatico. Per noi era un dovere intervenire per garantire idonee condizioni negli ambienti di lavoro, il regolare svolgimento del servizio pubblico durante il periodo estivo, nonché il benessere del personale impiegato e dei bambini presenti”. “Se in passato ci si è concentrati sugli impianti di riscaldamento, negli ultimi anni, anche a causa del cambiamento climatico che ha portato con sé temperature sempre più elevate e picchi di calore pericolosi per la salute, l’attenzione del Comune si è dovuto necessariamente spostare anche sul rinfrescamento

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie