Sardegna, temporali e rischio idrogeologico: scatta l'allerta meteo

La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e temporali in diverse aree della Sardegna, valido dalle ore 14 del 16 agosto fino alle 20:59 del 17 agosto. L’allerta è di codice giallo, corrispondente a una criticità ordinaria, e riguarda le zone di Flumendosa-Flumineddu, Gallura e Logudoro. Le previsioni meteo indicano un’elevata probabilità di rovesci e temporali sparsi, che potrebbero essere di forte intensità, nelle giornate di oggi e domani. Per questo motivo, la Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza e al rispetto delle avvertenze diramate. I temporali attesi potrebbero causare disagi soprattutto nelle aree più vulnerabili al rischio idrogeologico. I cittadini sono invitati a evitare spostamenti non necessari e a prestare particolare attenzione alla viabilità, che potrebbe essere interessata da allagamenti o smottamenti. È raccomandato, inoltre, di non sostare in prossimità di corsi d’acqua o in zone soggette a frane. La Protezione Civile rimane in stato di allerta e monitorerà costantemente l’evolversi della situazione, pronta a intervenire in caso di necessità.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

