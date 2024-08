Sardegna, malore mentre va in bici: muore un 70enne

Una tranquilla mattinata si è trasformata in tragedia nelle strade di Quartu Sant’Elena, quando un anziano ciclista ha perso la vita a causa di un malore. L’uomo, un pensionato di 70 anni, stava percorrendo la trafficata via Diaz quando ha perso il controllo della bicicletta cadendo rovinosamente a terra. Il tragico episodio è avvenuto sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e si sono precipitati a prestare soccorso all’uomo. La scena si è svolta in pochi, concitati istanti: il ciclista, evidentemente in difficoltà, ha perso l’equilibrio ed è finito sull’asfalto senza più riprendersi. I testimoni, tra cui alcuni pedoni che in quel momento si trovavano nei pressi del luogo dell’incidente, hanno chiamato immediatamente i soccorsi, allertando il servizio di emergenza sanitaria del 118-Areus. L’arrivo dei sanitari è stato rapido, ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie