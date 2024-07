Sardegna, si conficca con l’auto nel guardrail ed esce illeso

Oggi pomeriggio, intorno alle 14, si è verificato un brutto incidente stradale a Santa Teresa Gallura. Sulla strada statale 133 bis, nei pressi del bivio per Valle dell’Erica, un’auto è uscita di strada, venendo trafitta interamente dal guardrail. Incredibilmente, il conducente, unico occupante del veicolo, è rimasto illeso. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. L’auto, per ragioni ancora sconosciute, ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail, che ha perforato l’auto da parte a parte. Nonostante la gravità dell’impatto, il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo senza riportare ferite. La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, impiegando oltre un’ora per mettere in sicurezza l’area e liberare la carreggiata. Le operazioni di rimozione del veicolo e la messa in sicurezza del tratto stradale sono state particolarmente complesse a causa della posizione dell’auto e del danno causato al guardrail. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118-Areus, i carabinieri, la polizia locale di Santa Teresa

