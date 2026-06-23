Cagliari si prepara ad accogliere dal 25 al 27 giugno il Sardegna Pride, che quest'anno sceglie come motto 'La forza del disordine', una dichiarazione politica che rivendica il diritto alla libertà, alla manifestazione del dissenso e alla visibilità delle persone LGBTQIA+.
Per tre giorni il Parco della Musica diventerà
il cuore pulsante della manifestazione con il Pride Park, uno
spazio aperto alla cittadinanza che ospiterà attività culturali,
sportive, artistiche e sociali, incontri pubblici, presentazioni di
libri, laboratori, musica, spettacoli e momenti di confronto.
Il momento culminante sarà la grande parata di
sabato 27 giugno, quando migliaia di persone attraverseranno il
centro di Cagliari colorando le strade della città con bandiere,
musica, slogan e rivendicazioni.
L'edizione 2026 è dedicata ad Anna Corona,
recentemente scomparsa, storica attivista di ARC e tra le
fondatrici di AGedO Cagliari, che il Coordinamento Sardegna Pride
ha scelto simbolicamente come madrina di quest'anno. Esempio per
tante famiglie e genitori che hanno scelto di sostenere i propri
figli e le proprie figlie LGBTQIA+, Anna Corona viene ricordata dal
Coordinamento come esempio di impegno, accoglienza e lotta per una
società più giusta e libera.
Il Pride Park aprirà giovedì 25 e venerdì 26
giugno dalle 17.30, mentre sabato 27 giugno sarà attivo dalle 16.
Tra le iniziative in programma figurano laboratori per bambine e
bambini con Kids&Us e Famiglie Arcobaleno, attività creative,
sessioni di yoga, tra l'altro, oltre alla presenza di Lila Cagliari
con test Hiv gratuiti e attività di informazione e prevenzione.
Previsti anche momenti di approfondimento e confronto nonché grande
attenzione anche agli spettacoli, alla musica e naturalmente al
corteo. Il raduno è fissato al Parco della Musica, da dove il
corteo partirà dopo la lettura del Documento Politico Unitario
Integrale del Coordinamento Sardegna...