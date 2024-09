Sardegna, la denuncia di Italia Solare: "Ddl ripete errori moratoria"

Italia Solare, analizzando preliminarmente il Disegno di legge sulle Aree Idonee pubblicato dalla Regione Sardegna, accusa il provvedimento di non includere alcuna valutazione tecnica del territorio. Secondo l’associazione, si tratta di una semplice presa di posizione politica. “Questo Ddl non individua le aree idonee, ma semplicemente reitera la moratoria e pertanto non è in alcun modo accettabile. L’approccio, piuttosto che tecnico, si rivela prettamente giuridico e politico, con il risultato che molte aree potenzialmente idonee vengono escluse senza giustificazioni coerenti. Il testo risponde alle polemiche dei sardi frutto di una ampia campagna di disinformazione, ma non pensa al loro futuro – commenta Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare -. Nella relazione non compare nessuna spiegazione in merito ai criteri utilizzati per la definizione delle aree idonee e non si fa cenno alcuno ai calcoli effettuati per verificare il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Pniec”. Secondo il leader di Italia Solare, gli spazi definiti idonei non sono molto diversi da quelli della moratoria. “Nella sostanza gli impianti a terra

