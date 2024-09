Nuovi orari negli Ascot dell'Oristanese: gli aggiornamenti

A partire dalla prossima settimana, saranno attuate diverse modifiche ai turni di apertura degli Ascot, gli ambulatori straordinari di comunità territoriale, nei comuni di Busachi, Ghilarza, Narbolia, Santu Lussurgiu, Siris e Terralba.A Busachi, il turno inizialmente previsto per lunedì 30 settembre sarà posticipato a martedì 1 ottobre, dalle 9:00 alle 14:00. Questo ambulatorio, situato in via Satta 39, serve i pazienti residenti nei comuni di Busachi, Neoneli, Ula Tirso e Fordongianus.A Ghilarza, dal 1 ottobre, l’Ascot situato in corso Umberto 176, presso l’ospedale Delogu, sarà operativo quattro giorni a settimana: lunedì e martedì dalle 14:00 alle 19:00, mercoledì e giovedì dalle 15:00 alle 20:00. Il servizio è destinato ai cittadini di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo.L’Ascot di Narbolia, ubicato in via Principe Amedeo 1, avrà un calendario di apertura variegato per tutto il mese di ottobre. Si segnala l’apertura il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, con orari che variano dalle mattine alle prime serate, offrendo un’ampia fascia oraria di accesso ai pazienti di Narbolia, San Vero Milis e Zeddiani.A Santu Lussurgiu, l’Ascot in via degli Artigiani

